官員今天表示，奈及利亞東南部安那布拉州（Anambra）發生翻船事故，造成至少10人死亡，60人失蹤。
路透社報導，國家緊急事故管理（National Emergency Management Agency）地方協調員塔尼穆（Thickman Tanimu）告訴路透社，這艘搭載85人的船隻在洪水中翻覆。
安那布拉州長索盧多（Chukwuma Charles Soludo）發布聲明說，有10人溺死。州緊急事故管理單位表示，今晚有15人獲救。
事故發生在昨天上午11時至中午之間，前地方官員奧金（Afam Ogene）表示，船隻出發後不久引擎故障，隨即被海浪打翻。
「這是在地製造的船隻，能搭載超過100人，不幸的是引擎故障，乘客互相踩踏。」
塔尼穆說，軍方救災部隊正在協助搜索工作。
奈及利亞36州今年共有29州爆發洪水，安那布拉是其中之一，洪水沖走住宅、作物和道路，造成至少50萬人受災。
奧金表示，洪水摧毀了8個社區的對外道路，居民不得不得靠船隻出入。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111009
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。