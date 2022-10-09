蘭嶼當地1對夫妻在環島公路上與觀光客發生行車糾紛，女子抱怨說該名遊客當時將車擋住道路，她與丈夫按對方喇叭，對方竟拿小刀下來想捅人。（翻攝自爆料公社）

蘭嶼昨晚（8）一處燒烤店發生百名當地年輕族人聚集，找1名簡姓外地遊客嗆聲，原因是該簡男中午時與1對當地夫妻發生行車糾紛，簡男拿出小刀作勢捅人，還推人巴頭嗆說「叫你們蘭嶼的年輕人都出來啊！」造成當地人暴怒，真的聚集找簡男討公道，稍早該對夫妻當時在路中與簡男爭執的畫面曝光。

臉書「爆料公社」稍早曝光另一段影片，蘭嶼當地1對夫妻當時在環島公路上與觀光客發生行車糾紛，女子抱怨說該名遊客當時將車擋住道路，她與丈夫按對方喇叭，對方竟拿小刀下來想捅人，還把1人推倒在地巴頭；據悉，該名觀光客在現場一度嗆說「叫你們蘭嶼的年輕人都出來啊！」造成當地人群起暴怒。

蘭嶼當地1對夫妻在環島公路上與觀光客發生行車糾紛，女子抱怨說該名遊客當時將車擋住道路，她與丈夫按對方喇叭，對方竟拿小刀下來想捅人。（翻攝自爆料公社）

蘭嶼當地1對夫妻在環島公路上與觀光客發生行車糾紛，女子抱怨說該名遊客當時將車擋住道路，她與丈夫按對方喇叭，對方竟拿小刀下來想捅人。（翻攝自爆料公社）

「這種事情怎麼可以在蘭嶼發生」消息傳遍各村部落後，昨晚（8）全島近百位年輕族人聚集起到燒烤店找該名簡姓遊客討公道，進而發生衝突，上百人打成一團，場面婉如古惑仔電影情節；台東分局9日清晨抵達蘭嶼偵辦，鎖定6名在場實施暴者，其中5人是在地村民，另1名是簡姓遊客。

警方調查，該案為昨日中午11時許於朗島國小前，在地施姓男子與簡姓遊客發生行車糾紛，後因部分在地民眾不滿遊客行為，聚集於燒烤店前欲找簡姓遊客理論，並與同團遊客發生口角及肢體衝突，導致黃姓遊客左腳擦傷，另一黃姓女遊客疑似受到驚嚇，兩人均無大礙。