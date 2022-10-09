爭取連任的新竹縣長楊文科，9日在新竹縣第3大鄉鎮的湖口鄉成立競選服務處，前總統馬英九站台時稱讚楊文科是很特殊的縣長，有會賺錢、會還債、會建設也給福利4個特色，還打趣說做的這麼好，「實在太過份了！」呼籲縣民持續支持一位優秀的地方首長繼續連任，全場笑聲不斷！

馬英九說，楊文科是台灣少數具有科學園區經驗的地方首長，在竹科、南科及中科都做的很好，在中科時做到「超南趕竹，但畢竟縣政不一樣，他沒想到楊文科表現同樣出色。馬英九開玩笑說「文科兄太過分了，怎麼可以做這麼好？」不僅雜誌評比進步許多，還是非六都以外，在財政部招商卓越獎的第一名，稱楊文科是「招商王」。

馬英九肯定楊文科提出的154項政見完成142項，達成率92％，不僅會招商，還會還債，讓新竹縣的負債減至79.67億，光這一項，台灣沒幾個人做得到！

馬英九並指楊文科建設也做很多，4年前後相比，新竹縣歲出預算從230億增加至348億，增加幅度51％，這也是很少見的，「能做到這個地步，我很佩服！」

楊文科表示，4年前他初次選舉，「當時沒人認識楊文科」，馬英九時常來輔選，「來一次我民調就高過一次」，馬英九勤政愛民獲得鄉親肯定，有馬英九站台，大家都會當選。

楊文科說，湖口鄉是新竹縣最有發展的鄉鎮，未來鄉公所、代表會遷建，由縣府提供土地、變更都市計畫，已過世的鄉長林志華在生前仍叮嚀、囑咐的麥當勞、星巴克均在進行中，要感謝林志華鄉長對湖口的努力與付出。

楊文科也說，湖口第二交流道計畫目前已在中央審查，湖口交流道的改善計畫也在進行中，未來吳淑君鄉長及他當選，雙方攜手合作，湖口鄉的明天一定會比今天更好。

馬英九帶領全場2千名持者，以國、台及客語連續高喊「楊文科凍蒜！」「湖口鄉國民黨全壘打！」鄉長參選人吳淑君要馬英九「也幫我喊一下」，馬英九說他接受「陳情」，隨後全場多次高喊「吳淑君凍蒜！」馬英九問吳「夠了嗎？還要不要？」全場歡聲大笑。