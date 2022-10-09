行政院長蘇貞昌全程用台語並以親民方式，解說這幾年來中央、地方齊心為新竹市打造的建設和政績。（王惠慧攝）

國慶連假第2天，沈慧虹舉辦「中央地方做伙拚、民主台灣大步行」政績說明會，包括黨籍市議員及參選人，還有多名里長都來到現場，也吸引上千民綠營支持者到場聲援。（王惠慧攝）

行政院長蘇貞昌9日到新竹市舉辦政績說明會，為民進黨新竹市長參選人沈慧虹站台，蘇貞昌說，台灣從來不去惹別人，但大陸派軍機繞台、軍艦圍台，飛彈若打過來，新竹距離中國最近，有港口、科學園區還有空軍基地，並強調「選出來的市長，不能向大陸招手。」

今日「中央地方做伙拚、民主台灣大步行」政績說明會上，除了蘇貞昌外，立委柯建銘，及屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌、前新竹市長林智堅，也都到場為沈慧虹助講、站台。

而民進黨籍市議員及參選人，還有多名里長都來到現場，也吸引上千民綠營支持者到場聲援，揮舞著沈慧虹的參選旗幟，在主持人帶領下高喊「新竹會紅！沈慧虹！」現場「凍蒜聲」不斷，營造民進黨團結氣勢。

蘇貞昌到場時現場群眾一陣歡呼，蘇貞昌全程用台語並以親民方式，解說這幾年來中央、地方齊心為新竹市打造的建設和政績，他說因為新竹市民會投票、水準高，選出蔡英文總統顧全台灣、選出柯建銘照顧立法院，在8年前也選出林智堅改變新竹市。

蘇貞昌也細數中央照顧全台灣，從長照補貼到育兒津貼，從老顧到小，還從家裡顧到學校，讓班班有冷氣、生生有平板。話鋒一轉，蘇貞昌也提到新竹有港口、科學園區還有空軍基地，是台灣重要的城市，強調選出來的市長，不能向大陸招手。

沈慧虹也說過去8年在過去國民黨執政20年，很多沒做的事，她與林智堅的團隊，用8年追趕甚至超越。她也分享當初建設兒童醫院，是看到爸媽在孩子生病時很辛苦，即使不被看好，她仍堅持找馬偕幫忙，今年底兒童醫院將啟用，不只照顧新竹的孩子，連桃園、苗栗也都顧得到。

林智堅則批評國民黨對手議員做了20幾年，沒為新竹爭取任何建設，而民眾黨對手來新竹則是不斷批評，還用菁英主義歧視發言，面對與她不同的聲音，就用網軍讓大家噤聲。他也讚沈慧虹專業、謙虛有同理心，強調選舉是選賢與能，希望大家全力支持她。

柯建銘指出，在這場選舉，是對正義、正派的選擇，選擇高虹安是台灣價值的崩盤，以後遇到事情就用網軍、用抹黑來處理，他也說，高虹安高傲、虛假，說謊被戳破就逃避，盼新竹人選擇努力打拼、有台灣價值的沈慧虹，讓故鄉繼續繁榮偉大。

林右昌則提到，當年也曾想找沈慧虹來當基隆交通處長，沒想到被林智堅捷足先登，8年前新竹市選擇林智堅，才有現在的建設和改變，現在也需要沈慧虹來守護過去的成果。

潘孟安也說，這幾年竹市的改變是林智堅、沈慧虹2人汗水換來的結果，選民要選擇會做事，帶領新竹一路打拚的沈慧虹，而非打扮得漂亮、等領薪水或玩網路的人。