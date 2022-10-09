國民黨南投縣長參選人許淑華（中），要解決名間鄉農產運銷與交通運輸問題。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

國民黨南投縣長參選人許淑華，名間鄉競選總部成立大會。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

國民黨南投縣長參選人許淑華，在名間鄉競選總部成立大會時強調，名間鄉物產豐饒，農產運銷和交通運輸，是最重要的課題，如果擔任縣長將努力行銷農產到國內外，不怕被扣「紅帽子」；過去陸續改善交通動脈，未來也會持續推動。

縣長林明溱致詞時，特別推薦許淑華與名間鄉長參選人李雁惠，認為她們長期關心地方，為民眾服務，一定能成為最好的縣長、最好的鄉長，讓南投更好；名間競選團隊榮譽主委、前鄉長李英政，也強調許淑華20年來長時間為地方服務，優秀的從政的表現，擔任縣長將會是南投的福分。

許淑華說感謝所有競選團隊人員，為她奔走幫忙，還有名間鄉親的支持，她擔任民代期間，知道農業與交通對名間鄉的重要性，因此，她在中央為名間鄉努力爭取資源，從未辜負鄉民的期待。

交通部分，從開闢名間10號道路，紓解交通困境，到拓寬整修投36線出林虎路、名中街闢建等，讓鄉民進出與農產品運輸更順利，未來會繼續改善道路品質、拓寬要道。

未來她若擔任縣長，她不怕被扣紅帽子，會努力帶頭行銷農產品，爭取國內外行銷管道，讓名間農產賣得出去、賣得更好，並會結合科技，輔導農民發展科技農業。

社會福利部分，要提高長者假牙補助、設置樂齡中心，讓長者老有所歸，對於青年提供青農基金補助，讓青年留在家鄉成家立業，落實3大主軸10大願景的政見，讓南投縣成為全齡宜居的地方。

李雁惠說，她是土生土長的名間人，過去她關心名間的發展，未來若當選鄉長，會與許淑華合作加強農產行銷，為地方爭取更多資源。