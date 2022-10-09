共和國總統惠恕仁（左）、原民會主委夷將‧拔路兒（右）。（原民會提供）

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒(Icyang Parod)今(9)日在桃園市復興區接待帛琉共和國總統惠恕仁國是訪問團，並在惠恕仁總統見證下，與帛琉人力資源、文化、旅遊及發展部曼尼萊部長，特別選在今日簽署合作瞭解備忘錄，強化台帛雙邊南島民族的合作。

原民會表示，台灣的原住民族與帛琉人民都屬於南島語族，有相近的語言與文化，帛琉在推展旅遊的同時，也在保存與宣傳帛琉的傳統文化並兼顧環境永續的精神，這與原民會在推動部落旅遊的精神與目標一致。

過去帛琉以美麗的海洋及相關海域活動吸引全球觀光客，近年因與原民會交流，開始推動部落社區型態的文化旅遊，結合在地歷史文化與傳統美食，推展更多元與精緻的遊程。

原民會指出，此行安排訪團到桃園市復興區，就地方的溫泉產業以及原民會歷年推動的部落文化旅遊及產業的發展，與帛琉持續交流並交換意見，也在今天與帛琉簽署合作瞭解備忘錄，合作範疇包括語言文化、傳統知識、經濟與產業發展、自然資源保護以及雙邊人員的交流等，未來將推動更多實質互惠的合作計畫。