李怡芳帶著電影作品《小藍》前往釜山影展。（奇葩娛樂提供）

唯一入選釜山影展的台灣劇情片《小藍》，於7日起在釜山影展舉行國際首映，3場放映全數完售，新銳導演李怡芳抱著緊張的心情與首場觀眾一同觀影，感受電影放映時觀眾給予的即時回饋，李怡芳表示其實自己邊看邊感到不安，「數不清看了幾遍《小藍》，但突然帶著國際影展的濾鏡，我好像又從頭走了一趟《小藍》的歷程，想起觸動我拍這個故事的初心。」

放映完畢觀眾反應熱烈，整整持續了30多分鐘的映後問答，甚至排隊與李怡芳導演簽名、合影，讓她感到受寵若驚，對於能在亞洲影視重鎮參展，李怡芳也表示：「很榮幸，謝謝釜山影展的肯定。」

此趟釜山行是《小藍》第一次面對國際觀眾，但李怡芳導演因為時刻跨海處理台灣行銷宣傳事宜，直到準備映後座談前才驚覺：「天啊！要面對韓國觀眾了！」趕緊複習韓語打招呼與自我介紹，沒想到上台後緊張到直接放棄。

提及韓國觀眾的觀影心得，李怡芳印象深刻的是不同年齡與性別的觀眾都感到共鳴，表達他們的喜歡，兩場皆有觀眾不約而同提到劇情的發展完全超乎預期，也與導演討論關於電影中小藍對享受性愛、約砲是否是禁忌的話題，李怡芳俏皮回應：「交友軟體約炮對我來説不算禁忌，要説禁忌的話那可不只這樣了哦，至於那些禁忌會是怎樣我不方便往下說了。」《小藍》將於11月4日在台上映。