家住南區的何姓男子在國慶連假首晚嗨過頭，他與陳姓友人到舞廳徹夜未眠，9日凌晨4時駕車返家，在中西區民權路與公園路口遇上警方盤查，他主動交付1小包K他命欲「瞞天過海」，警見2人神情有異，進一步盤查竟搜出58包共近200公克毒咖啡包。

24歲何男與21歲陳男國慶連假首晚到台南大舞廳相聚至9日凌晨4時，何男駕車載陳男返家，在中西區遭警攔檢盤查，因車內有濃厚K他命異味，2人神情緊張，陳男還將1包手提袋藏放富駕駛座腳踏板，引起警員懷疑。

何男下車後，從身上口袋內主動交付1小包僅4公克多的K他命毒咖啡包，欲就此瞞天過海，警方不動聲色，要求陳男打開手提袋受檢，2人見無法掩飾，只能照辦，警赫然發現袋內裝滿毒咖啡包，總計有58包共重199.57公克，事後篩檢皆含有2、3級毒品反應。

何、陳2人無業，供稱在台南大舞廳待了一整晚，在舞廳內花8000元向不明人士購買毒咖啡包，準備回家自己吸食，不料半路遇上警察攔車被當場抓包。

2人遭員警帶回尿液檢驗均呈現陽性反應，警方對其在舞廳攜帶大量毒品，卻辯稱自己吸食的供詞存疑，因何男坦承大批毒品為己所有，全案將何男依照毒品罪嫌移送南檢偵辦，陳男依照行政法裁罰。

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