張新成在劇中是個金融管理者。（LiTV、張新成工作室提供）

張新成與蔡文靜在劇中閃婚又離婚。（LiTV、張新成工作室提供）

27歲大陸男星張新成，憑著《以家人之名》為台灣觀眾所知。他是陸劇的「天才專業戶」，在立志新劇《光芒》中飾演金融管理者，更曾在《天才基本法》演出數學天才。

過去因同時拿下中央戲劇學院、北京電影學院、上海戲劇學院等5個藝校榜首，張新成被封為「考神」，但其實他不喜歡被稱作「學霸」，還自嘲數學成績很差。老是演天才，數學有因此變好？他笑說：「如果能靠戲就能學好，那我真的是個天才了。」

張新成從2013年出道至今，已入行10年，他被工作人員爆料即使工作忙到昏天暗地，臉上都從未有一絲厭煩倦怠，就連吃飯都還會隨身攜帶環保餐具，因此獲封新生代「零負評」男神。」

他自認這10年性格上越來越穩定，遇事也能不慌忙面對。但這10年接連推出不少戲劇作品，長時間拍戲，讓他有「不落地」之感，他解釋：「就是你不知道正常生活是什麼樣，因此我會努力去做更多『像生活的事』豐富自己。」

張新成在勵志新作《光芒》飾演的程亦治，是個超齡又內斂的角色，和自身個性頗具差異，「這個角色經歷的事多，是屬於在極大壓力下卻需要壓抑心境的人，因此確實那段日子每天心情較沉悶，我花了很多時間才慢慢調整好狀態。」

除了台詞繁瑣，很多情緒演繹轉折更是困難，其中有場女主角因摯友驟逝，在不捨情緒中要拉近彼此距離的深情橋段，張新成印象深刻，「那場戲我記得拍攝時間很晚，深宵的寂寥對比出人物的悲慟與哀悽，劇組將氛圍設計的很好，讓我們情緒拿捏到位。」