「排隊結帳等一下！」超商店員、客人竟互嗆

奈A安那？超商購物竟目睹店員和消費者互嗆「靠北」、「叫警察來啦！」；台中市太平區樹孝路一家超商7日晚間18日時發生疑似結帳排隊順序衍生口角情事，最後還驚動警方出馬，經旁人勸導，倆人才互相道歉結束紛爭。

通訊軟體社群「黑色豪門企業」流傳一段「奧客出沒」影片，超商結帳櫃台一名店員和著黑色上衣的女子發生口角，倆人互嗆「靠北」、「叫警察來啦！」、「叫啊？」，更夾雜三字經，由於店內還有其他店員，以及客人，看到這情景，讓其他消費者當場驚呆。

經了解，當時21歲陳姓女店員要幫42歲何姓女客人結帳，何女疑似未發現前面還有人排隊，陳女當下說了一句「排隊結帳等一下！」，何女覺得陳女口氣不佳，待她結帳時，即怒飆三字經，而陳女不甘受辱，倆人互相飆罵，最後還互嗆，「叫警察來啦！」，接著各自拿出手機，打110報案。

太平警分局新平派出副所長柯閔翔指稱，員警獲報到場後耐心處理並告知雙方權益，雙方在友人及在旁店員勸阻，待情緒穩定後倆人相互致歉結束這場鬧劇，也都表明，不向對方提告、無需警方處理。

柯閔翔也呼籲購物消費結帳，無論是店家或消費者應多點耐心，如欲此類情形應立即報案，避免有不當情緒或舉動發生，以維權益。