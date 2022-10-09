2022年九合一選舉將至，為強化今年地方公職人員選舉查察作為，刑事局偵查科9日表示，警政署已通令各直轄市、縣市政府警察局，每週由局長召開「選舉查賄制暴檢討會議」，就查賄制暴工作檢視執行情形，滾動修正選舉查察策略，宣示主官重視查賄制暴決心。

據了解，警政署擔憂縣市警局礙於地方派系、人情壓力等盤根錯節因素，查賄有壓力，錯失關鍵情資與偵辦契機，嚴格要求地方警局若有賄選情資，一律都得呈報刑事局列管，必要時由各專責大隊介入、協助偵辦。

刑事局指出，隨選舉投開票日近，選戰進入白熱化，不同層級候選人間結盟、買票行為的傳聞不斷，為落實幹部走動式管理，鼓勵第一線同仁，並掌握情資嚴查賄選的做法，警政署長黃明昭日前帶同刑事局長李西河，南下與苗栗縣警局舉行高層查賄督導座談，並指派6位警政委員持續至各警察局加強督導查賄作為。

7日刑事局再指派副局長邱紹洲及專責支援查緝的外勤大隊人員，二度前往苗栗地區，除與苗栗縣警局刑警大隊深入研商具體查賄作法外，並拜會苗栗地檢察署取得全力共同查察賄選、防制暴力的共識。

警政署指出，此次選舉除秉持往年查賄作法，特別再由警政委員分區督導，及刑事局副局長進行重點區域訪視，要求各縣市警察局全力投入查賄，務求淨化選風。統計至10月5日止，全國各警察機關移送各類賄選案件計11件46人，其中現金買票1件2人、禮品賄選8件42人、其他賄選2件2人。

警政署表示，至11月26日投開票日止，將鎖定涉嫌賄選的縣市長候選人，由刑事局專責大隊，持續嚴密情蒐，加強查賄。警政署再度強調，各級候選人切勿有買票賄選的僥倖想法，在選舉最後階段，各警察機關與檢察機關將密切合作，全力查緝各類賄選、掃蕩不法金流及選舉賭盤案件，也絕不容許黑道幫派，以暴力不法手段或隱身特定政黨、團體介入選舉，同時呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高1000萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。

警政署指出，檢舉賄選獎金部分，直轄市長1000萬元、直轄市議員、縣市長500萬元、縣市議員200萬元、鄉鎮市長、代表、村里長、樁腳等50萬元。