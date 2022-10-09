父母帶孩子出門遊應注意周邊環境，確保人身安全，大陸一名父親帶一家三口到風景區旅遊，目測約5歲大的女兒，和父親一前一後走在吊橋上，才走到一半，父親突惡作劇大力左右搖晃吊橋，女孩站不住，直接掉到橋面木板的縫隙中，幸好吊橋底部設有保護網，否則後果不堪設想。

據綜合陸媒報導，一名父親於上周三（5日）帶一家三口到風景區出遊，他們走在水池上的吊橋時，母親走在最前方替女兒錄影，只見女兒雙手緊抓著吊橋纜繩，才走到一半，後方的父親突然對女兒惡作劇，開始大力搖晃，使吊橋左右搖擺。

女孩被父親嚇得崩潰暴哭。（圖／翻攝自微博）

小女孩嚇得當場放聲大哭，雙手更加使勁地抓著吊橋纜繩，但父親並沒有停下來的意思，還一臉竊笑，不斷地晃動吊橋，搖晃幅度大到小女孩根本站不住，下秒往後摔倒，掉到橋面木板縫隙中，所幸吊橋設有安全防護網，小女孩才沒有因此掉入水中。

10秒短片上傳到網路後，網友全氣炸，紛紛撻伐女孩的父親，「一點也不有趣！這種人都能有孩子了」、「多虧下面有保護網，如果沒有呢？」、「 真的很討厭開玩笑沒有分寸的人，要不是吊橋下有保護網，女孩就被他弄死了」、「不配當爸爸」、「媽媽沒出面制止，還在拍？」、「這爸爸會不會太白目啊？」