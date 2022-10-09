屏東首次由男生兒少代表倡議月經平權，盼藉此打造性別友善環境。（林和生攝）

為呼應國際月經平權運動，屏東縣2名男性兒少代表黃品策及沈鈺家，選在台灣女孩日前夕，以展覽形式為女性月經發聲，這也是縣內首次由男生兒少代表為月經議題倡議的罕見現象。

兒少代表說明，今年6月起在全縣國小針對五至六年級生抽樣530份，調查發現，大多數女學生都有經期來潮時身體不舒服的情形，及初經來時不知道該如何面對的狀況。

黃品策及沈鈺家表示，自己是男生，過去對於月經是不清楚的，透過這次調查了解到女生生理期是不舒服跟不方便的，也認識不同種類的生理用品，希望大家能同理與協助女生，不再視而不見與避而不談，期待學校老師或家中的長輩們可以正視月經的議題。

屏縣府社會處長劉美淑表示，過去月經議題束縛在「禁忌」與「不潔」中，時代變遷逐步往公共化趨勢，儘管世代間態度有所不同，已比以前更能夠公開談論月經。為破除性別制約，縣府期待透過台灣女孩日聚焦月經主題，翻轉傳統月經印象，以更積極和正面的態度倡議並呼應世界潮流。

今年由2位男性國中一年級的兒少代表發起，屏東縣內第一次的月經態度及看法調查，以觀察本縣兒少學生普遍對月經認知、態度及行動的看法和現況。同時希望透過月經平權主題展覽及影片，讓社會體認『月經』對女性的影響，消除月經汙名化，倡議宣導積極正向的性別平權態度與價值。

劉美淑強調，縣府將持續關注並重視月經貧窮及不利處境者交織性議題。