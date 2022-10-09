神力女超人許淑華，在民歌之夜受邀登台。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長林明溱（左二）、立委許淑華（右二），與民眾同樂。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

民歌之夜盛況空前，人潮擠爆中興新村親情公園。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投世界茶業博覽會與巧克力咖啡節，於國慶連假在中興新村揭開序幕，還舉辦盛大的「民歌好聽、食在好行Heartwarming南投演唱會」，數千位民眾同樂；神力女超人、立委許淑華與縣長林明溱，先後登台演唱《戀曲1990》等歌曲，贏得滿堂彩，觀眾嗨翻天。

「民歌好聽，食在好行 Heartwarming南投演唱會」由民歌手涂佩岑擔任主持人，並邀請南方二重唱、殷正洋、于台煙、曾淑勤、王海玲、李明德及王瑞瑜等知名歌手接力演出。

表演過程中有段插曲，MVP迷霧森林樂團，邀請坐在台下的立法委員許淑華上台高歌，合唱膾炙人口的《戀曲1990》，台下民眾一片喝采聲，成為晚會亮點。

民歌之夜盛況空前，人潮擠爆中興新村親情公園，而且觀眾不分老少，顯示民歌受到大家喜愛；許淑華表示，她擔任縣長後，會延續這項有意義的活動，也歡迎全國民眾國慶連假一起到南投，喝好茶、品嘗巧克力咖啡，度過溫暖又舒心的連續假期。