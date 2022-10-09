台中市長盧秀燕昨為國民黨新竹市長參選人林耕仁站台，今又和高虹安合體，引發「藍白合」聯想。但盧秀燕9日也到林耕仁臉書留言，指出「大仁哥最愛新竹市，雖然不會甜言蜜語，但值得信賴，一定要集中選票」，再度表達對林耕仁的支持。

林耕仁今在臉書表達對所有參與者和市民朋友的感謝，也引來盧秀燕再度留言讚聲。盧秀燕留言「大仁哥最愛新竹市，最能守護新竹市，雖然不會甜言蜜語，但值得信賴，一定要集中選票，這樣新竹才會進步」，形同破除與高虹安「藍白合」的謠言。

而且盧秀燕也提到「有人守護，不會又臨時走掉」，開酸辭職跑去選舉的新竹市前正副市長林智堅及沈慧虹。林耕仁也回覆，「我們都是心繫人民，希望城市愈來愈好」，希望向盧秀燕學習，成為最照顧市民的市長。

此外，國民黨黨主席朱立倫也留言力挺，表示「支持林耕仁，正藍軍團結一致，全力以赴，繼續穩紮穩打，獲得最多選民的認同與支持」。