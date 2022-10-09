桃園市議員參選人袁慧心與游智彬在10月1日鄭運鵬北區競總成立造勢晚會組成「抓鬼大隊」，警方也正式發文請他們以證人身分在10月中旬前往「作證」。(鄭寶清提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員參選人袁慧心與游智彬在10月1日鄭運鵬北區競總成立造勢晚會組成「抓鬼大隊」，警方也正式發文請他們以證人身分在10月中旬前往「作證」。(鄭寶清提供／蔡依珍桃園傳真)

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清9日指出，國民黨桃園市長參選人張善政昨晚桃園南區競總成立大造勢，號稱有超過2.5萬人支持者相挺，被民進黨參選人鄭運鵬競選團隊踢爆，也是動員許多遊覽車載著民眾抵達現場，痛批藍綠根本是「蛇鼠一窩」、龜笑鱉沒尾，是一味指責他人有問題的「政治雙標客」，強調自己造勢晚會都是主動前來力挺。

鄭寶清說，鄭運鵬陣營指責要求張善政應主動出面解釋，這些遊覽車是群眾自掏腰包來開心站台，還是其實就是根本也是坐著張善政撒錢租來的遊覽車？如是後者，那麼為何沒有像張善政當初批評鄭運鵬造勢大會的動員遊覽車情況，建議拿去做公益呢？為何整天高高在上的他會如此雙標偽善，無可救藥的「嚴以待人、寬以律己」呢？

鄭寶清說，鄭運鵬與張善政雙方陣營遊覽車大動員的造勢活動，演變成相互指責質疑的「狗咬狗一嘴毛 」虛偽矯情政治劇碼，都是「做賊喊抓賊」的蛇鼠一窩一家親，明明雙方都有涉嫌「重大賄選」罪行的荒謬行徑及現場具體畫面，卻只會一味地指責他人有問題，這種宛如「政治雙標客」的匪夷所思政治惡行，「刮別人鬍子前怎麼不會先刮自己的鬍子」？難道桃園市民還真的看得下去嗎？難道還期待如此不問是非道德價值觀的國、民兩黨桃園市長候選人張善政與鄭運鵬真的適合擔任我們的桃園市長嗎？

鄭寶清說，桃園市議員參選人袁慧心與游智彬在10月1日鄭運鵬北區競總成立造勢晚會組成「抓鬼大隊」，現場拍攝他們動員遊覽車100多輛並提供百元便當的具體涉賄證據，並已依法進行告發，警方也已正式發文請他們以證人身分在10月中旬前往「作證」。顯然，國、民兩黨「蛇鼠一窩」的遊覽車大動員造勢活動已經很可能涉嫌賄選，只要未來被加以起訴、判決確定，縱使能夠當選桃園市長，也會被判決當選無效，甚至還可能判刑入獄且不能再參選公職，桃園市民根本不用再浪費選票投給這些可能狗咬狗一嘴毛的「政治敗類」，讓支持選票可能變成廢票的結果呢？

鄭寶清強調，自己昨日在桃園莊敬路的北區競選總部成立造勢晚會上，現場擠滿人潮，都是主動前來支持力挺鄭寶清的桃園市民，網路直播也有數萬人觀看，現場也只有炒米粉和控肉等傳統點心，大家在多位民主前輩演講力挺鄭寶清及名歌手演唱經典拿手歌曲的歡樂氣氛下，渡過了一個美好的民主及音樂交織的晚會活動，相較之下，張善政與鄭運鵬又做了什麼虛偽矯情的骯髒事呢？公道自在人心，做好人做好事才是永遠不變的政治真理。