民進黨桃園市長參選人鄭運鵬9日舉辦南區宗教後援會成立大會，推4項宗教政策。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天舉辦南區宗教後援會成立大會，過去南桃園傳統被認為藍大於綠，國民黨桃園市長參選人成立南區競選總部，號稱有2.5萬人參與，鄭運鵬對此則說，他們的目標就是選票與支持度獨立過半，就不怕3打1，獨立過半是總目標，也是對鄭文燦市長2任8年的成績的肯定，而對手不管是政策或活動也好，身為競爭者也祝福他們可以順利。

鄭運鵬說，宗教是很在地、也很社區的信仰，如果不認識，過去沒有接觸，或是沒有合作與信任關係，相信各種的後援會成立都會遇到一些困難，鄭文燦市長在2任8年期間，對於在地信仰系統，不分宗教差別不分宮廟差別都給予最大合作，相信這樣的成績與信任感、合作關係，是獲得宗教界可以普遍支持的。

他說，這一點是和國民黨張善政在選舉上面最大的差別，民進黨對於各行各業每一種信仰、每一個族群都有很大的尊重，而國民黨不了解在地，過去國民黨執政時期也沒有成績，所以在動員、請託上，兩邊會有很大的不同。

在活動中，鄭運鵬並提出4項宗教政策，包括宗教文化慶典先升級再國際、推動媽祖文化節及開漳聖王文化節、續辦三聖先師文化節、市府成立專責小組協助廟宇各業務等。他表示，希望打造桃園媽祖信仰特色，同時持續推廣宗教文化慶典到全市，並強化國際行銷，讓更多人認識屬於桃園的宗教文化慶典。

此外，鄭運鵬也說，三聖先師為木工、泥水、油漆等職業的信仰中心，市府曾舉辦相關嘉年華，倡尊重技藝、傳承技藝，未來他也會努力延續，發揚傳統技藝；他並強調，希望透過每年舉辦法律講座，並成立宗教專案小組，協助各項宗廟需求，讓桃園可以成為友善又擁有豐富宗教文化慶典特色的城市。