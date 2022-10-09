在董事長樂團的「仙拚仙」、「眾神愛台灣」濃厚台味歌曲帶動節奏下，鳳山館年輕徒弟先上場打拳、舞旗，街舞舞者接著上場象徵性挑戰，兩團年輕人的精湛武術、舞藝穿插交織成一首充滿活力與歡樂的尬舞。（周麗蘭攝）

雲林縣街舞委員會表演時，連幼兒都看得興奮。（周麗蘭攝）

西螺鳳山館（雲林縣鳳山館武術藝文推廣協會）是由一群年輕的習武者所組成。（周麗蘭攝）

雲林縣街舞委員會與西螺鳳山館的年輕武術師父惺惺相惜，前排右三起古慶瑀、縣議員李明哲（西螺七崁武術文教基金會董事長）、鳳山館師父陳建中。（周麗蘭攝）

當「街舞」與「傳統舞術」互尬會擦出甚麼火花？西螺七崁武術文教基金會今（9日）促成首次雲林縣的街舞舞者與七崁武術年輕徒弟尬舞（武），搭配董事長樂團的舞曲巧妙融合成一體，還即興下台與觀眾互動，古、今、中、外元素融合在一起毫無違和感，令觀眾大開眼界。

街舞將成為2024年奧運比賽項目，雲林縣去年成立街舞委員會，這一年來積極尋找同好；雲林縣傳統武術學徒愈來愈少，幾年來透過展演吸引年輕人習武。七崁武術文教基金會董事長李明哲策畫讓2種興趣的年輕人一同尬舞。

西螺鎮鳳山館師父陳建中，與雲林縣街舞委員會的國家級教練古慶瑀聯手策畫，這場充滿音樂節奏的尬舞（武）活動首次在西螺鎮文昌國小舉行的七崁武術嘉年華會登場，民眾邊看邊打拍子，一名六旬婦人直說「太精彩了，從來沒看過」。

在董事長樂團的「仙拚仙」、「眾神愛台灣」濃厚台味歌曲帶動節奏下，鳳山館年輕徒弟先上場打拳、舞旗，街舞舞者接著上場象徵性挑戰，兩團年輕人的精湛武術、舞藝穿插交織成一首充滿活力與歡樂的尬舞，期間還即興下台與觀眾同樂。

台灣街舞青年奧運國家教練古慶瑀表示，街舞是一個流行文化，武術是台灣傳統文化的藝術，融合起來就會創新，這個結合非常棒，很高興李明哲議員安排這次武術和舞蹈的結合，希望也能讓全世界看見，盼望未來有機會創造更多關於武術文化的街舞。

雲林縣鳳山館武術藝文推廣協會師父陳建中說，鳳山館是西螺鎮上碩果僅存對七崁武術有興趣的年輕人組成，這裡也有很多人在大學是跳街舞，他們會分享一些元素，街舞最重要的就是音樂性、非常注重節拍，剛好武術就是缺乏一點音樂性。

陳建中表示，武術對年輕人吸引力愈來愈低，高中武術社團人數銳減，街舞有吸引年輕人的魅力，剛好這次配合古老師提供的一些想法，運用吸引年輕人的特色，例如特殊動作、音樂性、肢體伸展，這次尬舞在音樂的每一個重拍分點插入武術動作，看起來很和諧。

七崁武術文教基金會董事長李明哲說，這場表演超乎想像精彩，雙方首次結合演出，卻像交流很久了，水乳交融，很驚豔也很感動。