工業電腦廠維田(6570)公布2022年9月營收為新台幣1.26億元，年增68.6%、月減1.36%，為歷史次高表現；第三季合併營收3.6億元，年增49.6%、季增42.11%，更創單季歷史新高；累計1-9月合併營收8.4億元，年增37.1％，續創歷史新高。

維田表示，9月營收創單月歷史次高，係美國大型專案、歐洲交通專案持續放量出貨所貢獻，推升9月營收達1.26億元，創下單月歷史次高紀錄，同步帶動第三季合併營收寫下單季歷史新高好表現，加上美元匯率走升、原油價格穩定，第三季獲利表現更有機會挑戰歷史新高。

維田進一步指出，全球電子業產業鏈目前面臨庫存調整壓力，然維田主攻的智慧製造、智慧醫療、智慧交通三大業務皆屬剛性需求，加上維田採分散市場策略，受到地域風險的影響較小，明年更將加速智慧醫療進展，預計將再取得國際醫療安規IEC 60601認證，成為維田進攻醫療市場的重要里程碑。

維田表示，智慧醫療將成為公司營運第三隻腳，首批醫療用平板預計年底前可正式出貨，下一步將主攻「精準AI視覺醫療」，並將陸續發表醫療用主機、PANEL PC、顯示器等系列產品，此系統能藉由AI輔助分析醫學影像（如X光片等），大幅提升影像辨識及判斷效率，能有效協助醫生快速判讀影像，並快速制定正確有效的治療方案，公司也計畫未來持續推出醫療新品進攻歐盟市場，為公司增添更多成長動能。