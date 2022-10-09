藝人田馥甄外公的宋增土愛跳舞，喜歡化妝打扮漂漂亮亮參加比賽，2019年在竹縣阿公阿婆活力秀競賽前，協會人員幫他化妝上唇膏。（羅浚濱攝）

國民健康署舉辦「長者活躍老化競賽」，今年主題為「2022銀髮活力show」，新豐鄉「天天開心協會」日前代表新竹縣參加北區競賽，展現不輸年輕人的熱情及舞蹈，奪得常勝組金獎第一名，獎金4萬元，晉級12月2日全國總決賽角逐總冠軍。

衛生局長殷東成說，天天開心協會有45位成員，平均年齡75歲，其中8位為80歲以上長輩，2位為90歲以上長輩，歷年晉級北區競賽10次，全國賽晉級5次，在2020年全國總決賽榮獲常勝組銀獎佳績。

天天開心協會每年比賽都創新內容，提升難度，讓成輩們自我挑戰，展現自信及意志力，這次同樣是祖孫同台，最年長101歲，就是藝人田馥甄的外公宋增土，最小的5歲，大家在北區競賽時，展現滿滿活力奪金。

喜歡跳舞的宋增土說，喜歡化妝把自己打扮的漂漂亮亮參加比賽，10多年來每役必與，每天練舞自己也變得活潑又年輕，在練習過程中大家全心投入互相鼓勵，讓生命擁有不同體驗，就如協會名字般，一定要天天開心，樂齡生活！

天天開心協會舞蹈指導老師曾郁晴說，今年因疫情影響，練習時間只剩1個多月，大家都很認真專注練習，這次以「我的健康新豐潮」主題，阿公阿婆特別穿著復古服裝，從台語老歌跳到女神卡卡的Poker Face等經典歌曲，展現不老精神，獲得評審肯定奪金，大家都很開心。

曾郁晴提到，長輩大多不曾讀書，也不曾上台領過獎，能在這活動上得到成就，一起上台領獎，都相當開心，每年都會詢問她什麼時候還要練習跳舞，大家共同擁有一樣的目標，也不怕辛苦，都希望全國總決賽能再創佳績！