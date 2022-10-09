控制三高重點不只少吃飯！心臟內科醫師劉中平日前遇到一名阿嬤患有高血糖，認真聽醫師囑咐少吃飯、調整餐點含醣量，中午、晚上都不太吃東西，回診檢查仍血糖高，劉中平覺得奇怪，一問之下發現原來阿嬤頭暈時家人都會給她吃糖果餅乾，零嘴吃太多導致血糖居高不下。

劉中平日前在臉書指出，一名高血糖的阿嬤向他抱怨都沒吃東西怎麼還會血糖高？「我都有按照你們衛教師說的少吃飯、調整餐點裡面的含醣量」，連阿嬤家屬也在一旁幫腔說阿嬤真的吃很少，中午和晚上都不太吃東西，有的時候還會血糖偏低、頭暈。

而劉中平聽到這些話，立刻覺得不對勁，反問家屬「阿嬤頭暈的時候都怎麼辦？」家屬回答「就只好趕快給她吃點糖果餅乾啊，我們家裡都隨時準備一些小零嘴，以免危險。」但劉中平聽到這答案卻直搖頭，指出阿嬤確實正餐的飯、麵攝取比較少，但就是因為吃得少造成她肚子餓，所以常在下午或晚上補充一些小點心，吃的都是小餅乾、零嘴等，含油量和澱粉的比例甚至比正餐還要高很多，所以造成血糖居高不下。

劉中平指出，當患者吃得少血糖卻降不下來，這時最常關心的就是患者是否努力運動，因為運動可以幫忙血糖的進步；另外就是仔細看看患者一整天的飲食，會不會正餐沒吃，結果吃了一堆零食。

劉中平指解釋，比起正常應該攝取的蔬菜、肉類、水果和米飯麵包，零嘴相對是高油脂、高澱粉而且沒有足夠的纖維質和蛋白質的食物，所以要多補充蛋白質，避免患者因為節食過頭，造成飢餓感或是補償心態，導致零食吃太多的情況。