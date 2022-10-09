國民黨桃園市長候選人張善政昨（8）日舉辦造勢晚會，湧入2.5萬名鄉親力挺，讓他激動說「選舉經驗並不多的我，幾次差點要流下眼淚！」張善政強調，這段時間對手持續造謠抹黑，他自己受委屈沒關係，但台灣人的善良不能受委屈，希望能夠獲得選民支持，一起用民意打敗民進黨的黨意。

張善政今日在臉書表示，8日晚間舉辦的「拚，桃園善好」造勢活動，有超過2.5萬鄉親到場支持，讓他感受到昨晚的活動不只是一場造勢，而是期待桃園改變的力量，「在場鄉親熱烈的鼓勵與支持，讓選舉經驗並不多的我，幾次差點要流下眼淚。」

「我張善政可以受委屈，但台灣人的善良不能受委屈。」張善政提到，他數次指出桃園市政問題，卻遭對手酸只看「小問題」，但他要為桃園人再次詢問，「運動場館天花板坍塌，是小問題嗎？公共建設上百件缺失一直沒有改善，是小問題嗎？觀光成績旅遊人次六都吊車尾，是小問題嗎？尤其當118位小朋友被打錯疫苗，爸爸媽媽還收不到通知，這是小問題嗎！」

張善政說，他不怕對手造謠抹黑，但當民進黨毫無是非，就不能再保持沈默，他因此和現場超過2.5萬名鄉親約定，一起用選票找回台灣的善良與公義，「用民意打敗民進黨的黨意，用公義來打敗民進黨的私利」。