租屋不僅要考慮租金，屋況也很重要，一名女網友表示，兩個禮拜前搬到新的租屋處，卻不斷發生靈異狀況，直到最近鄰居才跟她說，上一個房客在裡面病逝，她這才知道被房東騙，不僅租金被漲了2倍，還事先繳了1.5個月的房租，令她崩潰上網求助，網友則奉勸她快搬走。

原PO昨（8）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，兩個禮拜前才搬到新的租屋處，當時她要簽約時，房東告訴她上一個房客是名幼兒園教師，但最近她從5位以上的鄰居口中得知，上一個房客3個月前才在她租的房子內病逝，也不是什麼幼兒園教師。

鄰居還跟她爆料，房東租給上一個租客一個月才7千元，還不收管理費，令原PO聽了傻眼說，「我還被房東漲房租，一個收1萬2500，且不含管理費，水電等細項加起來，一個月要1萬6000元」。

鄰居還鉅細靡遺跟她說上一個房客被發現時的狀況，令她想起剛搬進去時，客廳和房間的窗簾莫名地一直掉下來，她養的狗本來個性很溫和，跟著她搬到租屋處後，開始莫名對空氣吠叫，她安裝在家裡的監視器也會莫名「被關掉」。

原PO毛骨悚然地說，「房東是基督教，所以沒有請法師作法事，我現在都不敢關燈睡覺，這要我怎麼住下去，真的很害怕啊！還沒住進來時，我已繳給房東半個月，住了兩星期我已經繳了1.5個月房租了，怎麼辦？」

文章上線，網友紛紛留言，「錢可以再賺，趕快搬走」、「 這個應該可以走法律途徑了吧！太惡劣了」、「太可怕了，這個我不行，房租也太高」、「有簽約就提出房東未告知，可解約」、「這房東太沒有良心了」。