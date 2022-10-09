台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊合金材料廠精剛(1584)公告9月份自結營收為新台幣1.33億元，年增33.21%、月增3.15%；第三季營收4.34億元，年增36.36%、季增4.55%；累計1-9月營收為11.83億元，年成長65.05%。受惠於工業、油氣產業需求動能持續，以及業務開發新客戶有成，9月份以及累計前9月營收續創同期新高。

精剛9月營收，透過優化鍛造產能提昇及產品組合調整，精剛單月營收及累計前9月業績表現仍舊出色。精剛表示，接單隨著全球與疫情共存成為共識及全球邊境管制逐步放寬，來自於發電及油氣產業需求持穩助攻成長，加上全球各地廠商備庫存需求，各地區銷售均有斬獲，積極開發業務且持續有新客戶加入。產品部份仍以鎳基合金接單為大宗，有助於精剛營收及稼動率保持一定水準之上，估計全年營運仍可優於去年。

精剛不斷在新產品開發、鍛造產能提昇及產品組合的優化，待鈦合金產品新廠建置完成後，有助於精剛產品自製能力，更能掌握出貨穩定性。