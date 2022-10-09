台式早餐品項多元，該怎麼吃才能健康又飽腹呢？營養師劉怡里指出，有3大類地雷食物盡量不要碰，包含油炸類、酥皮類和鐵板麵類，主食的部分最好以蛋餅、三明治為佳，內餡則挑選鮪魚、豬排、燻雞等富含蛋白質的食物，搭配的飲料建議挑選無糖豆漿、牛奶或優格。

營養師劉怡里建議，早餐飲品應選擇牛奶、無糖豆漿或優格。(影片來源/YouTube/里帆不煩)

劉怡里在臉書粉專轉載與資深媒體人蔡逸帆的YouTube節目《里帆不煩》，指出早餐店最大的地雷食物，第一個就是油炸類，像是雞塊、薯條、薯餅、炸雞排、炸豬排等，都容易引起身體發炎。

除此之外，許多人愛吃的果醬吐司、厚片，都是含有高糖分的精緻澱粉，容易讓人感到疲勞，「糖尿病疲勞」指的就是早餐吃大量澱粉，會讓人一個早上精神不濟，血糖也會受到影響；而在精緻澱粉中，又有2個重量級食物，第一個是台式飯糰，它屬於糯米類，除了容易消化不良外，也會使血糖飆高，第二個則是蔥抓餅，不但是精緻澱粉還高油。

劉怡里也分享自己平常的早餐首選是蛋餅，搭配起司、玉米、鮪魚、九層塔來變換口味，其中玉米可以護眼，又是高纖澱粉，能幫忙壓住精製糖；九層塔則屬於高鈣食物，又是蔬菜；如果要給小朋友吃的話，建議可以選擇煎豬排、燻雞，豬肉雖然是紅肉，但維生素B1含量很高，能提振精神；若年齡介於國小到國中，鮪魚一周最好不要吃超過3次，因其屬於大型魚，容易有重金屬殘留。

最後劉怡里總結，吃台式早餐要注意4大要點：

●選擇蛋餅或三明治為佳，但不要塗抹美乃滋。

●蛋白質可從魚、肉補充，像是鮪魚、豬排、燻雞。

●油炸類、酥皮類、鐵板麵類都屬於高油高鈉，盡量避免食用。

●飲品建議選擇牛奶、無糖豆漿或原味優格。