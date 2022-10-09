Steve Kerr: “For whatever reason, we’ve had leaks in this organization. This is not the first time. That needs to be cleaned up.” pic.twitter.com/aVord8DluU — Anthony Slater (@anthonyVslater) October 8, 2022

勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green ）揮拳事件告一段落，外界認為這種事不至於毀掉一支王朝球隊。總教練科爾（Steve Kerr）非常不悅，他對媒體表示，不管他私下和格林他們說什麼，那都是內部的事，千不該萬不該就是那個把影片外流的有心人。

科爾說：「我在聯盟超過30年，什麼瘋狂的事情都見過，當問題只停留內部的時候，都是很容易解決的，非常平順簡單，可以說船過水無痕。但是當問題外洩出去，這一切就會失控。無論如何，我們球團裡有破洞，這不是第一次了，這必須要整治一番。」

資深記者史坦（Marc Stein）推文解釋：「這種拳頭在NBA發生過至少100次了，包括麥可喬丹（Michael Jordan）攻擊隊友科爾的那次。至於影片外洩是前所未見的，這是勇士沒有處理過的情況。」鏡頭外可能發生很多事情，林書豪去年在NBA發展聯盟遭人辱罵「新冠病毒」，因為沒有影片流出，林書豪也不想公審對方，最後就當成內部問題處理掉了。

同時也有人提出不同見解，美媒《雅虎體育》作家古戴爾（Vincent Goodwill）撰文批評格林身為老前輩，他多年在球隊建立起來的內部平等被自己給破壞了。影片外洩反倒不是大問題，因為誰都知道八卦媒體TMZ無孔不入，問題在於格林可以這樣出拳攻擊普爾（Jordan Pool），其他年輕球員做何感想？

球迷進一步討論說，如果對方是柯瑞（Stephen Curry）或湯普生（Klay Thompson），格林絕不敢出拳，他就是只欺負後輩而已。拿喬丹來相比更不恰當，喬丹平時就不是粗暴的人，格林卻是劣跡斑斑，外界的觀感當然更差。