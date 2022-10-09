知名YouTuber視網膜（陳子見）經營頻道「眼球中央電視台」，以另類方法報導新聞而紅遍全網。近日他前往日本旅遊。多次分享旅遊心得，昨（8）日於社群平台透露在日本購物血拼，他提到價格直言：「心中難免會有一種不平衡感」

日幣最近一貶再貶，近日日幣對台幣匯率僅1：0.22，此外，10月13日國門也將開放，讓不少「哈日族」引頸期盼能去日本大肆血拚。

視網膜日前就在臉書分享自己時隔965天再次踏上日本，好多事物和以往不盡相同，新出現的橫濱纜車、原宿車站更是整個大變樣。此外他也表示過去在日本消費，一直習慣會除以3換算，但現在的匯率已經要除以4點多，「定價加上免稅加上匯率的落差，很多東西換算台幣都會被嚇到。」視網膜以知名服飾品牌Uniqlo為例，表示免稅之後的Uniqlo根本都是台灣的半價，真的是不心動也難，坦言：「心中難免會有一種不平衡感。」

視網膜提到橫濱纜車和原宿車站都讓他感到新奇。（圖／翻攝自視網膜臉書）

視網膜以Uniqlo舉例，分享對價格落差的震驚。（圖／翻攝自視網膜臉書）

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，不少人既羨慕又妒忌的留言：「就是因為這樣，我幾乎不買台灣日貨」、「看了心裡還真是不平衡」、「以前我也覺得很貴，自己用跨國網購後發現常常是日本商品便宜，國際運費在貴，所以有的定價是算合理範圍。」、「可是台灣uq沒在跟你降價的」、「看到視網膜去了日本還是心理不平衡我就放心了」、「『心中難免會有一種不平衡感』這句是你的心聲還是在臺灣我們的心聲。」