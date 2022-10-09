警方通知涉案犯嫌到案，並在焦姓主嫌車上查扣犯案用球棒2支、購買噴漆發票1張。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市汐止區東勢街一帶，7日突有10人衝進某社區地下停車場，朝一輛車噴漆、破壞後照鏡，警方獲報後擴大調閱監視器，掌握涉案人士身分，1天內就將10人逮回，全案詢後依毀損、恐嚇罪嫌送辦。

汐止警分局橫科派出所7日凌晨1時46分許，獲報指稱東勢街201巷內某社區地下停車場有汽車遭人噴漆、砸毀，員警趕抵，但相關人等皆已逃逸。

警方初步瞭解，遭毀損之車輛為某住戶所有，受理車主提出之毀損及恐嚇告訴後，便積極展開追查，調閱相關資料，掌握7男3女涉嫌人身分。

警方調查，涉案人21歲焦男、21歲郝男、19歲賴男、19歲陳男、20歲劉男、19歲闕女、19歲楊女以及3名未成年少年，搭乘2部自小客車，至停車場下車後，便對被害人車輛噴漆，再持球棒破壞車輛後，隨即駕車逃離。

警方通知涉案犯嫌到案，並在焦姓主嫌車上查扣犯案用球棒2支、購買噴漆發票1張。

焦男向警方供稱，6日晚間9時許，他駕車返家，在橫科路內側車道遭另一輛車自外側車道超車、按喇叭，備感不滿，後續又在所租社區地下停車場，恰好發現對方車輛，驚覺兩人是住在同一社區的「鄰居」，遂糾眾進行破壞。

警訊後將焦嫌、郝嫌等人依毀損、恐嚇罪函請士林地檢署偵辦；另3名少年則另依少年事件處理法函請士林地院少年法庭審理。