一行人在火車站前,精神抖擻喊「123上南湖、中華民國生日快樂」後熱血出發。(吳佩蓉攝)

一群超馬箇中好手組成的「猴子兵團」為雙十國慶而跑,今上午10時從宜蘭火車站出發,長跑123公里登海拔3742公尺的南湖大山,24小時不停歇,預計明日上午10時至南湖大山主峰升國旗、唱國歌,另類方式慶祝國慶日;團長表示,一群猴子享受跑步的生活,風雨無阻為雙十而跑,挑戰自己、邁向夢想。

猴子兵團組成軍多年,自2019年連續2年跑了123公里登上雪山主峰慶祝國慶日;去年因疫情申請雪山未核准,今年這群超馬好手再從宜蘭火車站出發,沿著台7線、台7甲線、思源埡口附近的勝光登山口入山,24小時不停歇,預計在明日上午10時10分抵達南湖大山主峰升旗、唱國歌,接著返回登山口,全程123公里。

團長林慶華表示,此次活動除慶祝國慶日之外,團員皆是國內長跑好手,也是為爭取明年IAU及其他國際超馬錦標賽世界盃資格做準備;林慶華坦承,這次剛好遇到東北季風,跑起來有點壓力,但他們相信用跑步的精神、風雨無阻,一定能安全完成。

林慶華特別提到,這群愛跑步的猴子,努力終於被看見,感謝Brooks Running團隊幫忙設計製作隊服,RUN FOR DOUBLE TENTH為雙十節而跑、LIVE THE WAY YOU RUN用跑步的態度過生活,及其他廠商支援團員其他裝備。

這次有20位國手參加,由在金融業服務的團長林慶華號召123公里長跑慶祝國慶,計畫陸續完成為雙十而跑、挑戰登全台5嶽的紀錄。其中,林慶華本身是冬山河超馬冠軍、南橫超馬冠軍;另,康庭瑞是一位麻醉科醫師,也是百mile紀錄保持人、東吳大學國內24小時分段紀錄冠軍。

今前縣長呂國華也跟著陪跑、給予團員們加油打氣,一行人在火車站前,精神抖擻喊「123上南湖、中華民國生日快樂」後熱血出發。