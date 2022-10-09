台北1名宋姓醫師今年6月在休假時突接到有病患突然休克須急救，當時他在家鄉，因此緊急驅車前往醫院，但沿路因「超速61公里」遭開單並吊扣汽車牌照6個月，他不服提訴訟，他稱因趕急救才不得已超速，但法官認為超速所造成的傷亡難以估計，且超速非必要，也不符合比例原則，駁回宋男請求。

判決書指出，該醫師6月19日凌晨駕車行經國道1號北向117.7公里處遭測速測得時速161公里，警方認定「行車速度超過規定之最高時速60公里」，30日製發舉發通知單；該醫師不服提出行政訴訟，他稱當時他因休假返鄉，突然收到通知有病患休克須急救，須馬上返回醫院，內心焦慮未顧及速限，是避免他人生命、身體之緊急危難而出於不得已行為。

該醫師遭吊扣汽車牌照12個月，稱願意接受罰鍰及道路安全講習處分，但因為工作所需，夜間或外縣市也沒有大眾交通工具可使用，他因此請求法官撤銷原處分。

台北地院審理後，認為該醫師在速限100公里的地方超速61公里，可能使得反應不及、心理緊張，稍有不慎就可能發生嚴重事故，所造成的傷亡及損害更是難以估計，雖然他表示為了回去救病患、但需要符合緊急避難之比例原則，客觀上出於不得已、但並非唯一且必要的方法，因此駁回宋男之訴，仍可上訴。