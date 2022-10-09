挪威三鐵好手伊登（Gustav Iden），今天在夏威夷舉行的鐵人三項世界錦標賽（Ironman Kona），帶著彰化埔鹽順澤宮冠軍帽，以破紀錄的成績，拿下冠軍，這也是伊登戴著順則宮冠軍帽後，第八度拿下賽事冠軍，伊登賽後面對當地媒體訪問時說道，帽子的魔咒比這座島上的魔咒更強。

26歲的伊登以總成績7小時40分24秒打破紀錄，拿下這場神話般的比賽，比之前的紀錄整整快了11分鐘，不只這樣，伊登在馬拉松項目，只花了2小時36分鐘15秒，這次比賽相當激烈，前四名的選手都打破紀錄，雖然過程中伊登數度落後，但最終在全馬的時候，海放對手，贏得冠軍。

伊登賽後面對當地媒體訪問時說道，「這真的是太難了，最後 10 公里我很擔心會陷入這島上的魔咒，而在我追過 Laidlow 之後，似乎還真的感覺快被吞噬，但我想我的帽子一定比這座島上的魔咒更強。」

過去伊登就曾在自己IG寫下，過去他帶著順澤宮冠軍帽從沒輸過比賽，每一次戴著帽子都會贏，而沒贏的那幾場比賽，都沒有戴帽子，許多國外媒體爭相報導，稱這頂帽子為「東方力量」，如今順澤宮帽再度發揮作用，也讓這頂帽子再度成為話題。