陳文茜的世界週報「美國紐約時報」的報導數據顯示，截至10月8日止，過去一週內「台灣在世界新冠肺炎日均染疫數」拿下世界第三、「新冠肺炎每10萬人新增染疫數」則是世界第一。許多網友看到數據後表示，口罩禁令有跟沒有一樣，乾脆解除口罩禁令。

根據陳文茜的世界週報「美國紐約時報」的報導指出，截至10月8日為止，過去一周內，全世界新冠肺炎日均染疫數：台灣是世界第三，第一名為德國，染疫人數7萬3428人； 第二名法國，染疫人數5萬1744人；第三名台灣，染疫人數4萬4857人。

在「新冠肺炎每10萬人新增染疫數」的數據上，台灣是世界第一，有189人；第二名奧地利：148人；第三名德國：88人。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，上述數字為正確，不過，在「新冠肺炎每10萬人新增染疫數」的數據上，應是密克羅尼西亞島為第一才對，第一名為密克羅尼西亞島，每十萬人口平均發生率為1265例、台灣192例、 奧地利151例。

莊人祥強調，台灣現在正處於疫情高峰期，國外所有國家則已經開始下降，當然不能在這時候放寬口罩，「一放寬口罩令，確診數就會更高」，至少要等到明確下降到一定程度時，再來考慮。