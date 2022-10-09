俗話說「不聽老人言，吃虧在眼前」，買房子聽長輩的話，真的不會出錯嗎？一名網友日前看中一間20年的華廈頂樓，不過長輩卻列出3大缺點不斷阻攔，心生懷疑的網友只好上網請益，沒想到不少過來人也狂勸別買，直說「心會很累」。

鄉民在PTT以「20年華廈頂樓購入注意事項」為題發文，表示近期看了一戶總高10樓、位於頂樓的華廈物件，讓他覺得好心動，不過長輩卻頻頻勸阻，認為總戶數不達20戶，房子基地較小，建築整體安全性不佳。

除此之外，長輩也覺得頂樓房特別容易有漏水風險，且容易因為日曬讓房子溫度增高，冷氣費也隨之增加。而這間房子的「塔式機械車位」更讓長輩看不順眼，直說「20年了，要大維修很花錢」。

聽完長輩的論述後，讓原PO覺得更猶豫，認為或許40年以上的公寓頂樓，才比較會有上述情況產生，原PO好奇發問，「會不會是長輩過去的住房經驗，才會有這些偏見？」

貼文一出，不少過來人紛紛提供意見，「頂樓漏水真的漏爆，真心不騙，會後悔」、「20年也將面臨電梯更新問題，不管怎樣都會花大錢」、「機械車位也很雷，戶數少的問題不是安全，是窮」、「有的社區夜間保全都沒有，頂樓漏水管委會有錢修嗎？」、「真心推薦不要買小社區頂樓，漏水問題…管委會修復時間會拉很長很長，你會心很累」。