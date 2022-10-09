味全龍外野手郭天信8日在比賽中跑過三壘時回壘不及，遭樂天桃猿三壘手梁家榮觸殺出局，當下兩人在三壘時有較大的衝撞，這次攻防也引發熱議，郭天信今天賽前正常練習，也照常先發，他說：「我真的發自內心覺得學長不是故意的，希望大家不要再罵他了。」

郭天信表示，昨天自己繞過壘時滑倒，要回壘時就來不及，今天賽前他也與隊友正常練習，只是左手掌仍有些腫脹，經過放血治療後不影響出賽，總教練葉君璋也說：「本來擔心他骨頭有沒有問題，但他反應不會影響到打擊，就讓他繼續比賽。」

昨天發生碰撞當下，葉總除了上前關心子弟兵外，也有與裁判言語交流，他說：「是覺得動作應該可以再修飾一下，因為現在大家都滿在意球員的安全性跟職業生涯，各地棒球都有慢慢在修改，基於這個點才會去講這件事。」

葉君璋認為，選手有這樣的態度及企圖心是沒問題，他也是想要讓對方沒有任何回壘的機會，「但在環境改變的情況下，是不是可以更注意一點，讓球員生涯再久一點。」

5局下發生碰撞後，郭天信在6局上還有再守備一局，但因左手腫脹、無法出力，7局上教練團把他換下場，今天左手掌雖仍有腫脹，但已好轉許多。

「昨天學長有密我，問我狀況怎麼樣。」看到這次PLAY在網路上引發熱議，郭天信也跳出來為梁家榮緩頰，「我真的發自內心覺得他不是故意的，大家的出發點都是想為球隊拿下出局數，比賽難免會發生這樣的狀況，大家不要再罵他了。」

之前梁家榮曾在三壘守備時，腳不慎踩到統一獅林子豪的手，成為比賽衝突導火線，之後梁家榮先後遭胡智為、劉禹承觸身球，也引發兩隊衝突。