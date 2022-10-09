國民黨台北市長參選人蔣萬安引用羅馬尼亞深蹲20下免費搭公車政策，遭律師林智群酸如果要零碳排乾脆廢掉公車改走路。對此，國民黨文傳會主委葉元之反批林智群為了做側翼，丟台灣的臉。

葉元之批評林智群是「綠」師，做側翼的興趣大於做他的職業，他在12小時內，連續發了6篇臉書，造謠蔣萬安要推「深蹲換車票」政策。但實際上，蔣萬安只是舉國外的例子，說明市民參與的重要性，並沒有說要推此項政策。

葉元之說，「深蹲換車票」是羅馬尼亞的案例，在國際上引起廣泛討論，林智群律師為了做稱職側翼，不分青紅皂白亂酸，如果被羅馬尼亞知道了，豈不丟台灣的臉？

葉元之批評，林「綠師」不僅攻擊蔣萬安，前不久也造謠攻擊高虹安，說高虹安沒做過北一女樂儀隊，也被北一女校友嗆聲「不懂就閉嘴」。他唯一支持的就是「陳時中」，陳時中不管怎麼做，永遠都是對的。民進黨的側翼，真的是台灣的亂源。

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