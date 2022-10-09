47歲「第一名模」林志玲暌違2年首度在台灣公開露面，9日出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享會，也是她產後第1次公開亮相，現場見她身穿一襲白色禮服登台，身材、氣色都非常好，生完小孩仍維持女神一貫翩翩風采。

林志玲暫別鎂光燈的這兩年，跟老公「放浪兄弟」成員AKIRA在日本東京享受幸福家庭生活，前陣子徐熙媛（大S）嫁韓星具俊曄，情牽20年修成正果，不少人因他倆的故事再度相信愛情，新聞熱度超高，活動主持人黃子佼代媒體詢問林志玲，會不會擔心AKIRA「國民姊夫」的稱號跟風采被具俊曄搶走？對此林志玲羞答：「我老公不會被搶走就好。」

林志玲（右）跟活動主持人黃子佼默契好，互動有笑哏。（陳俊吉攝）

林志玲在書中寫下自己跟AKIRA夫妻間的甜蜜互動，現場也分享自已跟AKIRA從交往到結婚至今沒有吵過架，笑說可能是自己日文不好才吵不太起來，「我跟我先生說自己可能表達不好，有情緒的時候，能不能牽著你的手？至少可以感受彼此的溫度。」甜蜜程度爆表。

林志玲為人母之後，跟天下母親一樣，出門工作得向小朋友請假，對於黃子佼爆料她新書共改了8個版本，她也笑認自己是邊餵奶邊校稿，請工作同仁多多包含，未來是否還有再出書的計畫？她表示可能得在累積多一點的人生經驗再跟大家分享。

另在書迷提問階段，有人問女神般的林志玲是否也會有「不優雅」的時候？她說自己近幾年生活簡單，住在東京每天都推著嬰兒車帶小孩去超市，有時候小朋友坐不住，她就要一手抱娃娃一手推裝菜的嬰兒車，但東京夏天炎熱、兒子又比同齡小孩重，讓她整個人噴汗又狼狽，那時候特別希望不要被大家認出來，自覺是比較不優雅的狀態。