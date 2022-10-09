FLASH COFFEE聯名AGLXY開賣多款潮流服飾、配件。（FLASH COFFEE 提供）

為迎接10月底萬聖節，連鎖咖啡品牌FLASH COFFEE在本季看準了主題門市的發燒話題與吸睛帶客力，分別與三大生活趨勢品牌相繼推出主題門市。除了與國際潮流街頭服飾品牌 Ageless Galaxy (AGLXY) 共同推出聯名周邊服飾與主題門市外，也與新加坡先享後付領導品牌Atome，以及近期人氣話題不斷的燕麥奶人氣品牌 OATSIDE分別推出多個限定主題店，並釋出一系列優惠。

FLASH COFFEE與高人氣燕麥奶品牌OATSIDE 展開全新合作，即起在FLASH COFFEE永吉門市與新莊i-Tower門市共同推出「萬聖節麥鬧」主題門市，現場將看見可愛又詭譎的萬聖節佈置，並且OATSIDE主要角色熊麥師也化身吸血鬼搞KUSO。只要到主題門市購買單筆訂單滿399元，即贈品牌限量OATSIDE夏威夷衫珐瑯杯。

致力打造與眾不同生活風格的FLASH COFFEE，也希望透過與潮流品牌的跨界合作，邀請潮人一同進入 FLASH COFFEE 的潮流宇宙，繼九月中與 Ageless Galaxy (AGLXY) 共同發表限量聯名膠囊系列 – 「Push’n Boundaries」，現在古亭門市也有限定的AGLXY 主題門市，現場不僅可看到聯名人氣周邊的展示帥氣好拍的佈置，也能直接在現場購買到三款T恤服飾，或透過表單預購表單進行預定，下單成功後至指定門市進行領取，還免費加贈品牌任一飲品。

另歡慶雙十國慶，FLASH COFFEE 16日前推特選人氣飲品第二杯只要10元的優惠活動，品項包含FLASH黑咖啡、凍檸冷萃、手打厚乳冷萃、靜岡鮮奶焙茶、燕麥奶焙茶、黑金拿鐵。