成功鎮也有「風櫃」 台東私房景點曝光

成功鎮也有「風櫃洞」！台東縣國立成功商業水產職業學校教師蔡安泰，近日在成功鎮芝田海邊新發現1處「新港風櫃」，每逢漲潮時海水灌入海蝕洞穴，噴發出強力的水柱，空氣壓縮時還會發出風櫃的聲響，成為當地私房祕境。

蔡安泰表示，新發現的「新港風櫃」，位在新港溪出海口北側、芝田海岸，漲潮時從海蝕岩洞噴發出強力的水柱，會把空寶特瓶如飛彈般射出，但是必須漲潮期間才會有風櫃出現。這種景象在動畫電影「海洋奇緣」所描述的太平洋小島，小女孩Moana跑過海岸的畫面中也出現過。

他說，台東縣成功鎮和澎湖一樣有火山地形、也有海蝕地形，這些海浪日夜拍打侵蝕的礁岩在漲潮時分，海水灌入海灣洞穴之際，會將空氣壓縮，從另一端的孔洞噴發，聲響如「風櫃」，形成海蝕地形的奇觀。

蔡安泰指出，芝田海邊的風櫃，可由養殖場旁的小路進入，但是僅容1部車的寬度，該海灣退潮時常有民眾戲水游泳，但是鮮少人注意到這個特殊的風櫃地形；他強調，東海岸有許多奇特的地形，都是珍貴的自然教室，繼續尋找應該還有很多景點可以開發。

蔡安泰也提到，同屬於火山岩地形的三仙台，過島後燈塔下有1個海蝕洞穴，海浪順著洞穴湧入，不時發出像澎湖風櫃洞一樣的轟然雷響，只是知道的遊客不多，加上拱橋維修封閉，短期無法過島觀賞。