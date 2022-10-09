克里米亞大橋8日被炸。

俄羅斯連接本土及克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日被炸，美國有線電視新聞網（CNN）國際安全事務主編華爾希（Nick Paton Walsh）同日撰文稱，如今俄羅斯總統普丁將面臨更多艱難選項，同時暴露了俄軍20世紀的驚人弱點：需要鐵路才能移動。

華爾希指出，克里米亞大橋被炸後，即便當局稱大橋的公路部分路段已於8日晚間恢復通行，鐵路也已恢復運行，不過卡車被要求搭乘渡輪橫跨克赤海峽（Kerch Strait）。

克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日被炸，美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）同日公布橋樑斷裂、沉入海的衛星畫面。（圖／路透社、馬薩爾科技提供）

他分析，如今俄羅斯恐必須在壞天氣下仍繼續維持渡輪通行及空運，以強化透過克里米亞運往烏克蘭前線陣地的軍事補給，這將對從烏國南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）沿著亞速海（Azov Sea）向東延伸的單一鐵道施加更大壓力，這項事實暴露了俄羅斯武裝部隊20世紀的驚人弱點：他們需要鐵路才能移動。

華爾希稱，烏克蘭軍隊在打擊這些鐵路系統時展現了相當緩慢、有耐性的精準度，最初是烏東戰略要地伊久姆（Izium），導致俄軍在哈爾科夫（Kharkiv）地區潰逃。其次是利曼（Lyman），侵蝕俄軍在頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）的掌控。如今輪到俄軍在南部戰事相當重要的克里米亞大橋。

他分析如今普丁面臨一系列必須快速抉擇但痛苦的決定。其一，第聶伯河（Dnipro River）西岸，在赫松（Kherson）的俄軍已被烏軍包圍，礙於橫跨第聶伯河的橋樑被炸受損、導致補給不足，當地俄軍已開始撤退，克里米亞大橋被炸加劇了補給不足的問題。在補給線被毀的狀況下，普丁能否維持部隊在當地的力量？或者他將選擇撤退？

克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日被炸，美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）同日公布橋樑斷裂、沉入海的衛星畫面。（圖／路透社、馬薩爾科技提供）

華爾希指出，第2個困難決定與克里米亞有關。普丁2018年親自開卡車開通大橋，如今他必須選擇繼續增強已經消耗殆盡、同時又面臨補給問題的部隊，或是直接撤軍，以確保克里米亞半島上的重要資源不會被切斷。

他分析這2個決定都有風險，第一，克里米亞大橋仍有可能再度被攻擊，梅利托波爾的鐵路系統現在也有更大的攻擊價值，尤其烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上周才表示，有可能從札波羅熱（Zaporizhzhia）向梅利托波爾進攻。