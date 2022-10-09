網紅Sabrina《大學生了沒》班底，日前上《小姐不熙娣》節目透露，當年目睹某班底私下痛罵討厭的人，實際見面又像姊妹淘相處，雙面人行徑嚇得她快速離開節目，而且對方現在非常有名。網友瘋猜她在影射Lulu（黃路梓茵），Lulu今（9日）忍不住跳出來喊冤，發文自清「謠言止於智者」；而《小姐不熙娣》主持人小S也澄清當時並非在說Lulu，對於造成她困擾已經透過經紀人致歉。

小S的經紀人表示，小S今已透過Lulu經紀人跟她道歉，「我跟她說造成她困擾很抱歉，是透過她經紀人，我沒有她的聯絡方式。」小S也強調當時節目上講的對象真的不是lulu。

Lulu在臉書發文表示，對於網友看見「大學生了沒」、「很紅」這些關鍵字，就聯想到自己的這點，她覺得很感動、也謝謝大家的肯定。但她要鄭重強調，2013年就已從《大學生了沒》畢業，根本不認識該名在小S節目分享故事的網紅，對於無端捲入紛爭，直言：「在三人成虎的年代這些言論讓她莫名不舒服。」她也呼籲網友：「謠言止於智者、公道自在人心，願閱聽大眾心中都有一顆明辨是非的心。」