吉豚屋派對餐盒包含里肌豬排x4、唐揚雞x8，599元。（吉豚屋提供）

瞄準國境解封前最後一個連假商機，吉豚屋特別推出派對餐盒，10日前開賣包含粉絲最期待的唐揚雞、里肌豬排、腰內豬排、酥炸雞排以及酥炸海老，並與WeMo攜手合作，邀請民眾騎WeMo吃豬排，達成指定任務就能獲得免費腰內豬排兌換券，而WeMo PASS會員還能參加免費海老腰內豬排套餐週週抽，透過共享機車愛護環境，同時還能餵飽五臟廟。

吉豚屋推出多款派對餐盒，1-2人主打推薦派對綜合餐，集結網路討論度超高的吉豚屋唐揚雞、豬排控最愛的里肌豬排與腰內豬排、大口咬下會噴汁的酥炸雞排，以及新鮮彈牙的酥炸海老；多人分享推薦半半半餐盒，誘人多汁的唐揚雞、緊實有嚼勁的里肌豬排與軟嫩鮮美的腰內豬排，不同口感相同美味，滿足家人好友的味蕾。

看好台灣逐漸步入行動生活時代，不論是行動支付、共享機車、線上點餐外送等皆蓬勃發展。吉豚屋與WeMo共享機車合作在年底前推出多項優惠，WeMo會員每週五、六、日完成指定任務後，即可獲得吉豚屋腰內豬排免費兌換券。針對新上線的WeMo PASS訂閱制，則祭出專屬會員週週抽海老腰內豬排丼套餐３份；而十月中下旬起，於吉豚屋消費滿額也能獲得WeMo騎乘券20元回饋，此外，吉豚屋與日本知名動畫電影後空翻少年合作，凡單筆消費滿250元即贈送早場優惠券一張。