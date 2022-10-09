雲林縣府前年火速成立「路平志工大聯盟」，縣內20鄉鎮市公所、警察局、工務處、計畫處建立LINE通報群組，針對路面零星坑洞、路樹倒塌、電桿線傾倒、邊坡坍方、路燈不亮、水溝不通即時排除改善，今年有37名志工及單位獲表揚，其中一半是村里長、一半是員警。

雲林縣幅員廣闊，部分地區資源不足，常有通報時程的落差，為解決這個問題，縣府工務處前年（2019年）成立「路平志工大聯盟」，由縣長丶副縣長擔任正副召集人，20鄉鎮市長、警察局局長等縣府一級主管擔任委員，建立Line通報群組，志工巡查發現道路坑洞等問題，可在群組通報縣府派工處理或自行排除。

3年多來及時處理零星坑洞修復、路樹、電桿線傾倒、邊坡坍方、路燈不亮、水溝不通等民生問題，也防制交通事故發生，可謂小兵立大功。

縣長張麗善隆重表揚路平志工大聯盟默默通報、找人修理的志工們，「特優特別獎」只有一個，受獎者為蓮心關懷協會補路志工隊；「特優志工或單位」為古坑鄉永光村賴茂行村長、口湖鄉埔北村蔡溪煌村長、警察局李重義警員、雲林縣政府1999專線團隊。

工務處長汪令堯表示，特優志工通報次數累計30次至40次，他們平均每月協助縣府處理3處道路改善，精神可佩。

汪令堯說，目前聯盟志工約450人，透過1999通報群組，警察第一時間就會到現場擺放交通錐，志工也會主動立即處理，及使大到要通知開口契約廠商處理，最遲24小時內補平，提供民眾安全的道路。

今年獲表揚的37個「績優志工或單位」有15人是村長，包括斗六市保庄里長張帛絃、莿桐鄉四合村長蔡見成、莿桐鄉六合村長曾秀華、古坑鄉新庄村長賴世榮、古坑鄉華南村余明軒村長、古坑鄉華山村長李國和、古坑鄉桂林村長黃煌儀、古坑鄉樟湖村長林政國、古坑鄉麻園村長劉義岳、麥寮鄉麥豐村長吳子瑋、西螺鎮廣興里長廖振毅、西螺鎮埤頭里長李美玲、口湖鄉梧南村長李清南、口湖鄉湖東村長蘇四郎、口湖鄉蚵寮村長林彥銘。

15人是員警，包括林內分駐所鄧世昌、大埤分駐所李思嫻、賴禹誠、麥寮分駐所溫捷恩、崙豐派出所林靖恩、麥寮分駐所蔡侑璋、蔦松派出所黃志青、口湖分駐所王鉦耀、四湖分駐所林俊佑、蔡嘉偉、飛沙派出所張君瑋、埒內派出所楊淵至、沈宗坤、西螺派出所駱畊豪、塗鈺。2人是鄉鎮代表，斗南鎮代彭新銘、四湖鄉代蔡淑薇。

5個績優志工單位為古坑鄉公所、口湖鄉公所、四湖鄉公所、臺西分局、虎尾警察分局