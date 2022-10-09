民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍對手黃珊珊、國民黨對手蔣萬安今天均出席寺廟週年活動，陳時中最後才離開，受訪稱因為自己較本土，對在地很有感情，所以捨不得離開。不過無黨籍參選人黃珊珊今下午受訪時表示，葫蘆寺活動已經很多年，自己去葫蘆寺沒見過陳時中。

黃珊珊今下午前往文山區忠順廟參拜，會後受訪表示，自己去葫蘆寺沒見過他（陳時中） 這個活動已經這麼多年，接著黃珊珊解釋，自己早上先走是因為去社子市場走訪，已經跟攤商約好，不用特別去比較這事情，宗教盛事大家都是非常開心去參加，不要變成政治人物操作場域。