「2022桃園女孩日－eYoung女孩！好漾精彩」昨天在中壢銀河廣場舉辦，宣導五不四要防治數位性別暴力。（桃園市社會局提供）

「2022桃園女孩日－eYoung女孩！好漾精彩」昨天在中壢銀河廣場舉辦，桃園市長鄭文燦表示，網路世界充斥著性別霸凌或歧視的言論，為了增進女孩們對於防治數位性別暴力的正確知識及觀念，市府舉辦桃園女孩日系列活動，宣導「五不四要」守則，期盼桃園女孩活出自信、展現活力之際，也能懂得保護自己

鄭文燦在活動中與熱血原住民女孩陳佳勳（美佳）、客家音樂創作才女葉鈺渟、以及桃園市第五屆兒少代表彭蕙瑄、曾立綺共同進行啟動儀式，宣示終止數位性別暴力。

鄭文燦說，現今是網路資訊發達的年代，但網路世界中不僅散布許多陷阱，也充斥著許多性別霸凌或歧視的言論。12歲到18歲正值青少年人格養成階段，市府每年響應10月11日「台灣女孩日」舉辦桃園女孩日系列活動，今年以「防治數位性別暴力」為主題，規畫包括趣味舞台互動遊戲、五不四要闖關活動、女孩發聲音樂會、防治數位性別暴力議題宣導攤位及好漾特色市集，並提倡「五不四要」守則，「五不」包括不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊息、不轉寄私人照片、不取笑被害人。「四要」則是要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要勇於檢舉，讓網路暴力可以消彌於無形。

鄭文燦表示，數位性別暴力的樣態非常多，包括網路性騷擾、人肉搜索、招募引誘、非法侵入或竊取他人資料、偽造或冒用身分、基於性別貶抑或仇恨的言論等行為皆是。今年6月《跟蹤騷擾防制法》公布後，只要持續或反覆違反特定人與性或性別有關的意願，透過監視跟蹤，以及透過通訊網路寄送不當文字訊息或影像圖片等進行騷擾，警察機關就可以介入調查，有助於營造安全友善的環境。

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