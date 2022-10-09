許多人看到路上的拾荒老人時，都會油然生出一股同情心，希望能夠幫助他們撿回收。一位網友分享，近日他把家裡40多公斤廢銅線送給鄰居阿婆，沒想到阿婆竟要他處理完再送，讓原PO氣得直呼，「人性無論年紀都很懶散！」不過有許多內行人指出，原PO收集的廢電線恐怕沒多少錢，眼尖的阿婆才會拒收。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，最近他看到鄰居阿婆整理資源回收，想到家裡收集太多廢銅線又沒時間處理，於是把40多公斤的廢銅線交給阿婆，沒想到隔天卻被阿婆退貨，「這個沒有處理啊！這沒法賣錢啊⋯你弄一弄再拿給我賣錢就好了⋯」，讓原PO氣得直呼「處理完我不會自己拿去賣嗎！人性無論年紀都很懶散！」最後自己處理廢銅線。

一名網友決定自己剝電線賣錢。（翻攝自爆怨公社臉書）

對此，許多人紛紛回應，「別給她了，專挑軟柿子」、「要不要順便幫她出錢請外傭？」、「常有的事啊，回收都還只挑紙箱，其他給你丟的滿地的勒…啃」，也有人認為，「代表阿婆不缺錢啊」、「不要小看回收阿嬤！很多都是做健康卻不缺錢的」、「這位是有錢的阿婆，她只是閒不下來啦！才會挑剔～」。

另外有眼尖的內行人說明，「這第四台的線沒辦法賣錢」、「這個看起來像是第四台的線吧，若是的話回收商一般都不收哦」、「這是電視線吧？現在沒辦法賣錢呀！」、「電視電纜線！賣沒錢！」、「電視線幾乎沒人要收啊！如果是電線不用撥還有30幾塊…」。