都說「朋友不用多，真心幾個就好」，若能結識和自己無話不談的真心好友，比什麽都還要幸福。《搜狐網》運勢專欄分享，射手座、金牛座、雙魚座的女生是公認的好閨蜜，她們不僅懂得察言觀色，還會真心傾聽你的煩惱，認真給予建議，也非常會逗人開心，交到這種朋友真的算你賺到！

第三名：射手座

射手女性格開朗、思想樂觀，只要跟她們在一起，就算再不開心，也會被她們的行為舉止影響，煩惱瞬間一掃而空，而且不只情緒跳躍，她們的思緒也很跳Tone，因此和他們在一起總能自在地暢談未來、理想，就算宅在家裡也能無話不談。

第二名：金牛座

金牛女處理任何事都八面玲瓏，再加上她們天生自帶的親切、隨和氣質，很輕鬆就能博得周圍人好感，此外她們超級貼心，不僅會在朋友有難時第一個站出來，還願意給朋友一個能夠依靠的肩膀，陪伴對方度過難關，身為她們的朋友，很難不感受到她們的溫暖。

第一名：雙魚座

雙魚女善解人意、心思細膩，還很懂得察言觀色，什麽時候應該閉緊嘴巴，什麽時候應該給予安慰都能精準把握，最重要的是，她們對朋友的體貼、關心可以說是無微不至，所以和她們相處時絲毫不會感到有壓力，擁有如此優質的閨蜜，真的是好福氣。