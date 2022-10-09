國境將於13日開放，台北市135間防疫旅館皆已回報預計退場期程，20日將全數功成身退，並依退場作業標準完成消毒程序轉回一般市場。不過因未有旅館自願加入加強版防疫專責旅館，若是境外旅客大量確診，恐會無處可住，對此衛生局表示，若既有專責旅館或集中檢疫所房間數不足時，將採徵用方式，增設加強型防疫專責旅館。

中央疫情指揮中心指揮官王必勝日前表示，0＋7開放後，外國旅客若來台行程中若確診，須入住集中檢疫所或加強型防疫旅宿，且採自主管理、回報，另指揮中心發言人莊人祥表示，預計讓防疫旅館轉型「加強型防疫旅館」，供外國旅客、境外移入個案、境外生、移工等確診個案使用。

不過據台北市觀傳局資料， 北市135間防疫旅館皆已回報預計退場期程，10月20日將全數功成身退，並依退場作業標準完成消毒程序轉回一般市場。不過值得注意的是，目前尚未接獲有旅館自願加入加強版防疫專責旅館。

台北市衛生局專門委員紀玉秋則表示，現階段會以既有的加強型防疫旅館及集中檢疫所為主，提供給確診的外國旅客、境外移入個案、境外生、移工等確診個案使用。紀玉秋強調，每週市府都會召開防疫會議，並且監控加強型防疫旅館得空房數量，若疫情嚴峻房間數不足時，將會採徵用方式，增設加強型防疫旅館。

另議員徐巧芯提出質疑，若外國旅客、境外生、移工等快篩陽性卻隱匿不報，恐致使一般旅館提高染疫風險，對此紀玉秋表示，中央已明定，未來將採自主管理、自主應變方式，因此北市暫無規劃主動監控人力，未來每週會持續監控疫情，再做相關配套調整。