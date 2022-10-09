味全龍「龍王」王維中5日投完後預計在14日再先發，他笑稱自己是「九天玄男」，而距離球季結束大家只剩下2到3次的先發機會，要達到單季百局目標恐有難度，他也面露失望表情，沒有辦法超越去年成績。

龍隊明天作客新莊後將休兵3天，直到周五才有比賽，單周只有3場比賽也讓投手能有更多喘息空間，王維中預計先發面對樂天桃猿，不過他本季因為染疫、受傷，至今僅投79.2局，球季也接近尾聲，要達到百局目標幾乎不可能。

「當然是希望能超越去年的局數，但今年確診又有受傷是比較無望了。」王維中開玩笑說，除了是剩下2場先發出賽都打到延長賽，各投15局之類的才有機會。

雖然單季百局目標恐無法達成，但現在球隊在季後賽爭奪戰暫居有利位置，也讓王維中有機會贏來生涯首次的季後賽體驗。

之前在釀酒人小聯盟時，王維中本來有機會打季後賽，但他突然被叫上大聯盟。對於季後賽的想像，王維中認為除了球迷會很多外，比賽張力會比例行賽更高一點，「因為季後賽不像是球季間丟完還有下一場，真的是要拚輸贏，很像是高中時打單淘汰的比賽，一場都不能輸。」

至於明年三月的經典賽，王維中還沒想太多，「明年的事還滿久的，會想努力拼進去，但也順其自然，如果有入選的話一定會努力表現，沒有的話也沒關係，就準備備戰新球季。」