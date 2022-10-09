盧秀燕（二排中）陪同高虹安（二排右）考察建國市場，自治會長蔡鈴欽接待導覽市場攤位，並安排2位小朋友送2人花束、加油打氣。（張妍溱攝）

民眾黨新竹市長參選人高虹安以立委身分，9日在台中市長盧秀燕的陪同下參訪東區建國市場，高虹安說，從建國市場遷建成功案例，證明好的事、對的事，不因政黨、市長換人而受阻，應以人民需求為出發點；盧秀燕對於高虹安參觀市場，除表示歡迎，期盼此行考察能有所收獲。

盧秀燕陪同高虹安考察建國市場，自治會長蔡鈴欽接待導覽市場攤位，並安排2位小朋友送2人花束、加油打氣，2人參觀水果、新社香菇、醬菜等攤位，有攤商親送菜頭和青蒜，象徴選舉好彩頭、當選，盧秀燕與攤商話家常，展現親和力。

高虹安指出，立法院安排的市場考察行程，感受台中市政府的友善開放，一個月前到新竹果菜市場考察，看到新竹大菜市場遷建案歷經10年沒進展、困難重重，反觀台中市建國市場遷建案，歷經胡志強、林佳龍、盧秀燕等藍綠3任市長，一起努力、功不可沒，值得借鏡參考。

盧秀燕表示，市府每年編列大筆經費，投入台中市各公有市場設備更新、環境優化；為提升攤商專業形象，自5年前，經發局每年輔導市場參加經濟部中部辦公室優良市集及樂活名攤的評核，在市府及自治會的努力下，年年摘星履創佳績。

盧秀燕指出，誠摯歡迎其他縣市夥伴來台中交流，體驗台中人的熱情，看見不斷進步的大台中，只要為了台灣好，沒有政治、沒有藍綠，為了台灣的前途，大家共同打拚。

立法委員高虹安在台中市長盧秀燕陪同下，至建國市場進行參訪交流，聽取經發局介紹建國市場改建過程和現在營業情況；盧秀燕說，建國市場是全國最大的公有零售市場，販賣商品種類眾多，建國市場一直維持4星優良市集肯定，今年向經濟部爭取5星優良市集認證，盼獲高榮譽肯定。