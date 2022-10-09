台南市議員第10選區（東區）10選5戰況激烈，只占2席的民進黨仍維持上次提名3人，令民進黨選將備感壓力，議員蔡筱薇9日找來民進黨副秘書長林飛帆助選，2人到東區崇德市場拜票兼宣導「18歲公民權」，藉呼籲通過降低投票歲數門檻的公投，吸引年輕族群的支持。

台南市議員東區有5席名額，今年有10人競爭，4年前東區議員選舉，民進黨占2席，國民黨占2席，無黨籍1席，其中國民黨王家貞與曾培雅擔任過多屆議員，具有在地組織基礎，無黨籍曾之婕以「良友會」為根基，接棒曾信凱，延續家族政治實力。

民進黨今年看好東區綠營選票成長，仍維持上次提名3人，新加入的陳金鐘在黨內初選獲高民調，加上其他參選人民眾黨蔡宛秦、基進黨李宗霖皆為綠營屬性，綠營票源恐遭瓜分，令現任2名議員蔡筱薇與蔡旺詮壓力倍增。

蔡筱薇4年前首次當選議員，具有年輕、勤快、形象好優勢，普遍被看好連任，蔡陣營卻有高危機意識，她自評1屆議員的選舉基礎仍待提升，選戰策略將極力爭取年輕族群認同。

學運出身的林飛帆是台南市東區人，蔡筱薇9日找他陪同，一起到崇德菜市場拜票，並宣導「18歲公民權」公投案。

今年的九合一選舉還有1張公投票，訴求降低投票歲數門檻的18歲公民投票權，這件公投案需要超過半數投票資格選民同意才能過關，難度頗高，蔡筱薇與林飛帆聯手拜票，盼藉由公投議題，喚出年輕人的支持。

林飛帆表示，「世代間在議題上各有不同觀點，但千萬別忽略年輕族群的聲音」，18歲公民權賦予更多年輕朋友參與政治權利，呼籲當天大家投票贊成。